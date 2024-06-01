Лунін — очікувано у запасі: Реал оголосив стартовий склад на фінал ЛЧ проти Боруссії
Мадридський Реал оголосив стартовий склад на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.
Стартова одинадцятка була опублікована пресслужбою "вершкових".
Український голкіпер Андрій Лунін очікувано залишився у запасі команди.
Стартовий склад Реала
Напередодні головний тренер мадридців Карло Анчелотті розповів, що місце у воротах у фіналі займе Тібо Куртуа. Нагадаємо, що через грип українець пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.