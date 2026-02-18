Вільярреал на виїзді переграв Леванте у перенесеному матчі 16 туру Ла Ліги

У середу, 18 лютого, відбувся перенесений матч 16 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Вільярреал на виїзді переграв Леванте.

Єдиний і переможний для гостей гол на 57-й хвилині зустрічі забив Мікаутадзе.

Завдяки цій перемозі "жовта субмарина" набрала 48 очок та вийшла на третє місце в турнірній таблиці, Леванте з 18 заліковими балами залишилося на передостанній сходинці.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

Перенесений матч 16-го туру, 18 лютого

Леванте – Вільярреал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 57 Мікаутадзе

Напередодні Жирона з асистом Владислава Ваната здобула сенсаційну перемогу над Барселоною у заключному матчі 24-го туру Ла Ліги.