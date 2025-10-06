Не витримав критики: гравець Динамо на підвищених тонах поспілкувався з фанатом після матчу УПЛ

Після нічийного матчу Динамо проти Металіста 1925 (1:1) у 8-му турі УПЛ у мережі з’явилося відео гарячого інциденту за участю захисника киян Олександра Караваєва.

На кадрах видно, як футболіст на підвищених тонах відповідає одному з уболівальників. Зокрема, чітко чути фразу:

"А чого ти не йдеш грати у футбол? Спробуй хоч раз!"

Між гравцем і фанатом зав’язалася коротка словесна перепалка, після якої Караваєв розвернувся і пішов у роздягальню.

Очевидці стверджують, що конфлікт спровокував саме уболівальник, який вигукував на адресу гравця образи на кшталт "ти найгірший гравець світу" та "позор футболу".

Нагадаємо, після восьми турів Динамо посідає другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ, набравши 16 очок. Перше місце посідає Шахтар із 17-ма балами.

Зазначимо, що самі "гірники" зазнали розгромної поразки від ЛНЗ із рахунком 1:4.