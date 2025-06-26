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Караваєв розповів, як повернення Ярмоленка вплинуло на молодих гравців Динамо

Микола Дендак — 26 червня 2025, 11:50
Караваєв розповів, як повернення Ярмоленка вплинуло на молодих гравців Динамо
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ

Футболіст київського Динамо Олександр Караваєв розповів, що повернення Андрія Ярмоленка суттєво вплинуло на молодих гравців. Вони тепер не можуть недопрацьовувати в моментах.

Про це він сказав на медіазаході "Динамо 3.0".

"Для мене було показовим, що відколи Андрій прийшов, у багатьох молодих гравців немає шансу просто десь не добігти, не віддати. Кожен почав задуватись над тим, що робити, щоб бути кращим і дотягуватись до цих гравців. Бо мені пощастило, що я найбільше зіграв матчів з Буяльським. З Андрієм також дуже багато грав і за збірну, і в Динамо. Я бачив очі цих молодих гравців, як вони віддавались на кожному тренуванні після того, як бачили, як тренувалися хлопці", – сказав Караваєв.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Колосом, завершивши кампанію без жодної поразки та ставши чемпіоном.

Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли перемогти у фіналі Кубку країни, вигравши при цьому чемпіонат.

Разом із перемогами у чемпіонатах СРСР, загалом "біло-сині" мають 30 перемог – це дає змогу додати до емблеми третю зірку.

Зазначимо, що Динамо у другому раунді відбору до Ліги Чемпіонів зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Литовський клуб опублікував дату і час потенційних матчів з киянами.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко Олександр Караваєв

Олександр Караваєв

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