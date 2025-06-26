Караваєв розповів, як повернення Ярмоленка вплинуло на молодих гравців Динамо

Футболіст київського Динамо Олександр Караваєв розповів, що повернення Андрія Ярмоленка суттєво вплинуло на молодих гравців. Вони тепер не можуть недопрацьовувати в моментах.

Про це він сказав на медіазаході "Динамо 3.0".

"Для мене було показовим, що відколи Андрій прийшов, у багатьох молодих гравців немає шансу просто десь не добігти, не віддати. Кожен почав задуватись над тим, що робити, щоб бути кращим і дотягуватись до цих гравців. Бо мені пощастило, що я найбільше зіграв матчів з Буяльським. З Андрієм також дуже багато грав і за збірну, і в Динамо. Я бачив очі цих молодих гравців, як вони віддавались на кожному тренуванні після того, як бачили, як тренувалися хлопці", – сказав Караваєв.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Колосом, завершивши кампанію без жодної поразки та ставши чемпіоном.

Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли перемогти у фіналі Кубку країни, вигравши при цьому чемпіонат.

Разом із перемогами у чемпіонатах СРСР, загалом "біло-сині" мають 30 перемог – це дає змогу додати до емблеми третю зірку.

Зазначимо, що Динамо у другому раунді відбору до Ліги Чемпіонів зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Литовський клуб опублікував дату і час потенційних матчів з киянами.