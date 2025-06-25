Оприлюднено дату та час матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо у другому раунді відбору до Ліги Чемпіонів зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Литовський клуб опублікував дату і час потенційних матчів з киянами.

Про це йдеться на сайті Жальгіріса.

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів для Динамо відбудеться 22 липня о 19:00 за київським часом. Чемпіони України зіграють на полі суперника. Тобто, на стадіоні Жальгіріса або Хамрун Спартанса.

Друга зустріч відбудеться 29 липня на номінально домашній арені Динамо у Любліні. Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Київське Динамо зацікавлене у підписанні захисника колумбійського Америка де Калі Браяна Медіни.