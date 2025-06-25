Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Оприлюднено дату та час матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Андрій Мошкун — 25 червня 2025, 16:25
Оприлюднено дату та час матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
ФК Динамо Київ

Київське Динамо у другому раунді відбору до Ліги Чемпіонів зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Литовський клуб опублікував дату і час потенційних матчів з киянами.

Про це йдеться на сайті Жальгіріса.

Перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів для Динамо відбудеться 22 липня о 19:00 за київським часом. Чемпіони України зіграють на полі суперника. Тобто, на стадіоні Жальгіріса або Хамрун Спартанса.

Друга зустріч відбудеться 29 липня на номінально домашній арені Динамо у Любліні. Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Київське Динамо зацікавлене у підписанні захисника колумбійського Америка де Калі Браяна Медіни.

Динамо Київ кваліфікація Ліга чемпіонів Жальгіріс

Динамо Київ

Динамо побореться з Крузейро та Нантом за трансфер колумбійського захисника
Не зміг закріпитися: Лучкевич – про відхід із Динамо
Супряга повертається в Динамо – ТаТоТаке
Ярмоленко: Динамо досягло мети в чемпіонаті, але провалило єврокубки
Легко точно не буде: Караваєв – про суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Останні новини