Караваєв знайшов позитивні моменти у поразці Динамо в 1-му турі Ліги конференцій

Український захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував поразку від Крістал Пелес у 1-му турі основного етапу Ліги конференцій, знайшовши в цьому і позитивні моменти.

Про це сказав у коментарі Tribuna.com.

"В принципі, є позитиви, тому що грали з іншою схемою і багато чого виходило до неприємної ситуації з Михавком. Думаю, це нас трохи зламало, тому що грали в меншості, потім потрібно було перебудовуватися. Звичайно, це десь вплинуло на хід гри. Але все одно виходили на 2-й тайм вже сконцентрованими і намагалися більше ризикувати, тому що розуміли, що потрібно забивати.



Щодо Михавка, можливо, це не прямо переломний такий супермомент, але він вплинув на гру. Але вважаю, що сьогодні ми дуже добре підготувалися в плані боротьби, тому що ця команда дуже сильна і за показниками, і за статистикою, в плані боротьби, в захисті, не програють багато. Але ми впоралися з їхньою грою. Так, були проблеми, але особливо до пропущеного м'яча і до того, як ми в меншості грали, була рівна гра", – зазначив Караваєв.