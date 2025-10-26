Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Караваєв: Плідна робота на тренуваннях завжди повертається

Володимир Максименко — 26 жовтня 2025, 23:18
Караваєв: Плідна робота на тренуваннях завжди повертається
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Олександр Караваєв висловився про довгоочікувану перемогу команди в УПЛ – кияни розгромно здолали Кривбас.

Слова футболіста передає Футбол 360.

"Було якесь невезіння, адже ми створювали таку саму кількість моментів, що і сьогодні – м'яч просто не йшов у ворота. Я вважаю, що плідна робота завжди повертається. Ми забили Кривбасу багато, а могли ще більше – молодці, рухаємось далі.
Індивідуальні розмови? Вони є постійно, збираємось на теоріях, щось розбираємо. Це звичайний робочий процес", – розповів Караваєв.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Динамо – Кривбас доступний на сайті "Чемпіон". 

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.

Динамо Київ Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Олександр Караваєв

Олександр Караваєв

Надія є, а шанси... Чого очікувати від Динамо у матчі Ліги конференцій проти Самсунспора
Не витримав критики: гравець Динамо на підвищених тонах поспілкувався з фанатом після матчу УПЛ
УПЛ оголосила номінантів на звання найкращого гравця та тренера вересня
Є багато думок: захисник Динамо зробив заяву щодо завершення кар'єри
У нього рот просто не закривається: Караваєв – про головних жартівників Динамо

Останні новини