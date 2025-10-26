Караваєв: Плідна робота на тренуваннях завжди повертається
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ
Захисник Динамо Олександр Караваєв висловився про довгоочікувану перемогу команди в УПЛ – кияни розгромно здолали Кривбас.
Слова футболіста передає Футбол 360.
"Було якесь невезіння, адже ми створювали таку саму кількість моментів, що і сьогодні – м'яч просто не йшов у ворота. Я вважаю, що плідна робота завжди повертається. Ми забили Кривбасу багато, а могли ще більше – молодці, рухаємось далі.
Індивідуальні розмови? Вони є постійно, збираємось на теоріях, щось розбираємо. Це звичайний робочий процес", – розповів Караваєв.
