Караваєв: Плідна робота на тренуваннях завжди повертається

Захисник Динамо Олександр Караваєв висловився про довгоочікувану перемогу команди в УПЛ – кияни розгромно здолали Кривбас.

Слова футболіста передає Футбол 360.

"Було якесь невезіння, адже ми створювали таку саму кількість моментів, що і сьогодні – м'яч просто не йшов у ворота. Я вважаю, що плідна робота завжди повертається. Ми забили Кривбасу багато, а могли ще більше – молодці, рухаємось далі.

Індивідуальні розмови? Вони є постійно, збираємось на теоріях, щось розбираємо. Це звичайний робочий процес", – розповів Караваєв.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу Динамо – Кривбас доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.