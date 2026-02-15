Будуть голодні до перемог: Караваєв заінтригував ціллю Динамо на другу частину сезону УПЛ

Досвідчений лідер київського Динамо Олександр Караваєв розповів, до чого готуватись уболівальникам у другій частині сезону-2025/26.

Його слова цитує пресслужба киян.

33-річний правий захисник щапевнив, що команда намагатиметься скорочувати відставання від лідера, яким несподівано є черкаський ЛНЗ.

"Голодними до перемог, адже в нас велике відставання від першого місця. Тому в кожній грі потрібно грати лише на перемогу – в принципі, як і завжди. Нинішнє становище будемо виправляти", – сказав футболіст.

Нагадаємо, що "біло-сині" пішли на зимову перерву у статусі четвертої команди УПЛ, набравши 26 балів у 16-ти турах. Відставання від першого ЛНЗ та донецького Шахтаря, який йде другим, складає по 9 очок. Від третього місця, яке займає житомирське Полісся, відставання у 4 пункти.

Перший офіційний матч у новому 2026 році підопічні Ігоря Костюка проведуть у п'ятницю, 20 лютого, коли приймуть Рух. Початок зустрічі у Києві – о 18:00.

Відзначимо, що 14 лютого кияни провели два контрольні спаринги на зборах. У першому поєдинку динамівці переграли молдовський Зімбру 5:3, а згодом перемогли РФШ 2:0.