Карабін – про перемогу над Колосом: Суперник не здивував

Нападник Руха Ярослав Карабін висловився про перемогу команди над Колосом в матчі 23 туру УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба львівського клубу.

"Це була складна гра, але ми боролись до кінця і здобули таку бажану перемогу. Всі задоволені цим результатом. Радий, що вдалося допомогти команді перемогти. Сподіваюсь, що зможу продовжити забивати голи й в наступних іграх.



Колос особливо не здивував, адже ми якісно підготувались до цього матчу. Ковалівці зіграли так, як про це нам говорив наш тренерський штаб. Рух мав ще кілька хороших нагод, аби збільшити свою перевагу, але команді вистачило для перемоги й одного голу", – розповів Карабін.