Президент клубу УПЛ має паспорт РФ, виданий після початку російської агресії – ЦПК

Президент футбольного клубу Колос Ковалівка Андрій Засуха має російські внутрішній і закордонний паспорти.

Про це повідомив Центр Протидії Корупції.

За даними організації, внутрішній документ йому видали у 2008 році, а закордонний – у вересні 2015-го, тобто вже після початку агресії РФ проти України.

У ЦПК також повідомили, що Засуха має російський податковий номер, три автомобілі з московськими номерами та реєстрацію в будинку на Новому Арбаті в Москві – за тією самою адресою, що й його мати Тетяна Засуха.

Організація стверджує, що вивчила документи, які підтверджують ці дані.

Андрій Засуха є президентом Колоса з Ковалівки. До 2024 року він також був депутатом Київської обласної ради.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що колишня українська біатлоністка Юлія Журавок, яка 4 роки тому майже непомітно завершила спортивну кар'єру, викликала потужний суспільний резонанс. Дворазова чемпіонка світу серед юніорок раптово опинилася в Росії, де влаштувалася на роботу тренеркою в спортивній школі, пов'язаній із ворожою армією.