Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Чорноморець і Колос можуть зіграти перенесений матч 2 туру УПЛ у грудні

Олексій Мурзак — 3 листопада 2026, 20:54
Чорноморець і Колос можуть зіграти перенесений матч 2 туру УПЛ у грудні

Перенесений матч 2-го туру УПЛ між Чорноморцем і Колосом планують провести у грудні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, орієнтовні дати – 2 або 9 грудня.

Поєдинок мав відбутися 8 серпня в Одесі. Втім, через російський удар було пошкоджено стадіон "Чорноморець", і дирекція УПЛ перенесла матч на пізніший термін.

Напередодні дирекція Української Прем'єр-ліги внесла зміни до програми матчів 12-го туру сезону-2026/27. Там пояснили рішення обставинами та безпековою ситуацією в Україні.

Раніше УПЛ перенесла одразу три матчі 11 туру, які не були зіграні через затяжну повітряну тривогу.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Чорноморець

Абсолютно закономірно: Григорчук оцінив перемогу Чорноморця над Вересом
Чорноморець в результативному матчі переграв Верес в 11 турі УПЛ
Змінився час початку матчу 11 туру УПЛ Верес – Чорноморець
Григорчук: Повинні були вигравати матч з Карпатами
Карпати у меншості зіграли внічию з Чорноморцем у 10 турі УПЛ

Останні новини