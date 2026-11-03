Чорноморець і Колос можуть зіграти перенесений матч 2 туру УПЛ у грудні

Перенесений матч 2-го туру УПЛ між Чорноморцем і Колосом планують провести у грудні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, орієнтовні дати – 2 або 9 грудня.

Поєдинок мав відбутися 8 серпня в Одесі. Втім, через російський удар було пошкоджено стадіон "Чорноморець", і дирекція УПЛ перенесла матч на пізніший термін.

Напередодні дирекція Української Прем'єр-ліги внесла зміни до програми матчів 12-го туру сезону-2026/27. Там пояснили рішення обставинами та безпековою ситуацією в Україні.

Раніше УПЛ перенесла одразу три матчі 11 туру, які не були зіграні через затяжну повітряну тривогу.