Чорноморець і Колос можуть зіграти перенесений матч 2 туру УПЛ у грудні
Перенесений матч 2-го туру УПЛ між Чорноморцем і Колосом планують провести у грудні.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, орієнтовні дати – 2 або 9 грудня.
Поєдинок мав відбутися 8 серпня в Одесі. Втім, через російський удар було пошкоджено стадіон "Чорноморець", і дирекція УПЛ перенесла матч на пізніший термін.
Напередодні дирекція Української Прем'єр-ліги внесла зміни до програми матчів 12-го туру сезону-2026/27. Там пояснили рішення обставинами та безпековою ситуацією в Україні.
Раніше УПЛ перенесла одразу три матчі 11 туру, які не були зіграні через затяжну повітряну тривогу.