Капітан Зорі переніс операцію через травму руки

Капітан луганської Зорі Пилип Будківський не допоможе своїй команді у найближчих матчах через травму.

Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".

Форвард пошкодив руку у матчі проти Вереса, який завершився із рахунком 0:0. Напередодні Будківському провели операцію, проте терміни його відновлення невідомі.

Цього сезону нападник зіграв 10 матчів у межах УПЛ та один в Кубку України – на його рахунку 6 забитих м'ячів та одна результативна передача.

На даний момент Зоря посідає 8 місце у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 13 очок.

Раніше повідомлялось, що луганці запропонували Будківському новий контракт.