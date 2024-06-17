Степаненко: Дуже розчарований нашою грою

Капітан збірної України Тарас Степаненко відреагував на поразку від Румунії (0:3) у першому турі Євро-2024.

Цитує футболіста УЄФА.

"Я дуже розчарований нашою грою. Сьогодні ми не були такою командою, як завжди. Румунія заслужила цю перемогу, але ми повинні продовжувати. У нас ще дві гри, і ми повинні бути сильними, щоб змінити ситуацію.

Іноді погане трапляється у найважливіші моменти, і сьогодні так було. Ми контролювали гру, були на м’ячі, але за першу ж помилку нас відразу карали. На таких турнірах потрібно іноді грати просто перед своїми воротами, і тренер попередив нас про це перед грою", — сказав Степаненко.