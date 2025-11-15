Заслуговували більшого: капітан збірної Ісландії – про майбутній поєдинок з Україною у відборі на ЧС-2026

Капітан збірної Ісландії Гаукон Гаральдссон поділився очікуваннями напередодні матчу проти збірної України у відборі на ЧС-2026, наголосивши що у першому матчі найбільше проблем команді створив Руслан Малиновський.

Слова півзахисника наводить YouTube-канал УАФ.

"Ми хочемо виграти кожен матч. Це не стосується того, що це реванш чи не реванш. І наша задача – виходити на поле та вигравати кожну гру. Що стосується матчу проти України, нашого домашнього, то, звичайно, я можу сказати, що ми точно заслуговували більшого і не мали програвати цей матч.



Хто створив нам найбільше проблем? Малиновський. Він нам завдав, мабуть, найбільшої небезпеки у тому матчі", – сказав Гаральдссон.