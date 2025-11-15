Заслуговували більшого: капітан збірної Ісландії – про майбутній поєдинок з Україною у відборі на ЧС-2026
Капітан збірної Ісландії Гаукон Гаральдссон поділився очікуваннями напередодні матчу проти збірної України у відборі на ЧС-2026, наголосивши що у першому матчі найбільше проблем команді створив Руслан Малиновський.
Слова півзахисника наводить YouTube-канал УАФ.
"Ми хочемо виграти кожен матч. Це не стосується того, що це реванш чи не реванш. І наша задача – виходити на поле та вигравати кожну гру. Що стосується матчу проти України, нашого домашнього, то, звичайно, я можу сказати, що ми точно заслуговували більшого і не мали програвати цей матч.
Хто створив нам найбільше проблем? Малиновський. Він нам завдав, мабуть, найбільшої небезпеки у тому матчі", – сказав Гаральдссон.
Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище. Тепер для виходу у плейоф збірна України має тільки перемагати Ісландію.
Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00.
Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.