Вийшов на 30 хвилин – зламався: Карвахаль травмувався в Ель Класіко проти Барселони

Олексій Погорелов — 27 жовтня 2025, 21:41
Капітан мадридського Реала Дані Карвахаль ризикує більше не зіграти у 2025 році через травмоване коліно.

Про це йдеться на сайті "бланкос".

За інформацією джерела, у 33-річного захисника виявили проблеми з правим коліном після матчу 9 туру Ла Ліги проти Барселони (2:1), у якому він зіграв практично 30 хвилин, вийшовши на заміну в другому таймі.

"Після обстежень, проведених медичною службою Реала у нашого капітана, Дані Карвахаля, у нього діагностували розхитаний суглоб у правому коліні. Карвахалю буде проведена артроскопічна операція", – повідомив клуб.

Західні ЗМІ повідомляють, що на відновлення Карвахаля піде від двох до трьох місяців. Таким чином, досвідчений фулбек зможе вийти на футбольне поле у найкращому випадку наприкінці 2025 року, а більше реально – у січні-лютому 2026 року.

Варто зазначити, що матч проти Барселони був для Карвахаля першим з моменту відновлення після попередньої травми, якої він зазнав у вересні.

Нагадаємо, що воротаря Реала Андрія Луніна вилучили під час сутички наприкінці Ель Класіко. Мадридський клуб збирається оскаржити червону картку українського голкіпера.

