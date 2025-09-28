Українська правда
Капітан Реала пропустить 4 тижні

Олег Дідух — 28 вересня 2025, 19:42
Капітан Реала пропустить 4 тижні
Захисник і капітан мадридського Реала Дані Карвахаль отримав травму в матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги проти Атлетико Мадрид (поразка з рахунком 2:5).

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

За їхньою інформацією, у Карвахаля травма литкового м’яза правої ноги. Прогнозовані терміні відновлення – чотири тижні.

Зазначимо, що раніше Реал на тривалий термін втратив ще одного правого захисника – новачка команди Трента Александра-Арнольда. Повернення обох гравців очікується наприкінці жовтня.

У поточному сезоні Карвахаль встиг взяти участь у семи матчах Реала в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. Контракт 33-річного іспанця з мадридським клубом діє до літа 2026 року.

