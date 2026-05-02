Зірковий ветеран Реала пропустить матч з Барселоною

Правий захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Результатами обстеження, проведеного медичною службою "вершкових", діагностували у гравця тріщину фаланги пальця правої стопи.

Як повідомляє Marca, у Реалі очікують на повернення захисника за два тижні. Таким чином, він пропустить поєдинок з Барселоною, який запланований на 10 травня.

Контракт капітана з Реалом розрахований до кінця червня 2026-го. Раніше повідомлялось, що іспанський клуб не буде продовжувати угоду з фланговим захисником.

У поточному сезоні іспанець взяв участь у 20 матчах. Без результативних дій.

Напередодні півзахисник Реала Дані Себальос попрощався з командою після конфлікту з головним тренером Альваро Арбелоа.