Зірковий ветеран Реала пропустить матч з Барселоною
Правий захисник мадридського Реала Даніель Карвахаль отримав травму.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Результатами обстеження, проведеного медичною службою "вершкових", діагностували у гравця тріщину фаланги пальця правої стопи.
Як повідомляє Marca, у Реалі очікують на повернення захисника за два тижні. Таким чином, він пропустить поєдинок з Барселоною, який запланований на 10 травня.
Контракт капітана з Реалом розрахований до кінця червня 2026-го. Раніше повідомлялось, що іспанський клуб не буде продовжувати угоду з фланговим захисником.
У поточному сезоні іспанець взяв участь у 20 матчах. Без результативних дій.
Напередодні півзахисник Реала Дані Себальос попрощався з командою після конфлікту з головним тренером Альваро Арбелоа.