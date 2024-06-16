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Металіст 1925 готовий розпрощатися зі своїм капітаном

Владислав Уткін — 16 червня, 15:27
Металіст 1925 готовий розпрощатися зі своїм капітаном

Харківський Металіст 1925 готовий розпрощатися зі своїм капітаном Артемом Габелюком.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, головний тренер команди Віктор Скрипник визначився зі складом на наступний сезон. Металіст 1925 готовий відпустити 6 гравців. Окрім Габелюка, у цьому списку зокрема фігурує Ростислав Русин.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Металіст 1925 вилетів у Першу лігу. Відразу після пониження у класі президент харків'ян Володимир Носов пообіцяв, що фінансування клубу не скоротиться.

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