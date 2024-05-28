Президент Металіста 1925: Перехід у Першу лігу жодним чином не вплине на фінансування та підтримку

Попри виліт у Першу лігу, президент Металіста 1925 Володимир Носов пообіцяв продовжувати інвестувати в клуб.

Про це він повідомив у офіційній заяві, яку опублікували на сайті Металіста 1925.

"Зараз ми з вами переживаємо складний, але водночас дуже важливий момент в історії Металіста 1925. На жаль, результати сезону змусили нас покинути УПЛ і перейти до Першої ліги. Цей результат нас не задовольняє, але є цілком об'єктивним і зрозумілим, адже наша команда не встигла реалізувати всі задумані плани. Результат на полі відповідає нашій поточній позиції.

У нас попереду багато роботи. Ми повинні проаналізувати помилки сезону та виправити недоліки. Хочу наголосити, що як інвестор та президент, я продовжую підтримувати клуб. Перехід у Першу лігу жодним чином не вплине на фінансування та підтримку. Навпаки, ми з командою зробимо все, аби харківський футбол продовжував розвиватися.

Нашим основним завданням на наступний сезон буде посилення і повернення до УПЛ. Ми плануємо покращити футбольну складову, додати професіоналізму, добудувати операційні процеси та оновити структуру, вирішити питання, пов'язані з інфраструктурою, щоб повернутися до Прем'єр-Ліги сильнішими, стійкішими і кращими.

Ми приділимо особливу увагу роботі з трансферами, підсиленню скаутингу та розвитку молодих талантів. У нас є цей рік, і ми маємо намір використати його максимально продуктивно.

Дякуємо всім за підтримку та віру в Металіст 1925, особливо нашим харківським вболівальникам! Ми впевнені, що разом із вами ми повернемося до Прем'єр-Ліги ще сильнішими!" — сказав Носов.