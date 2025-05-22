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Капітан Манчестер Юнайтед заступився за Аморіма після поразки у фіналі Ліги Європи

Руслан Травкін — 22 травня 2025, 08:36
Капітан Манчестер Юнайтед заступився за Аморіма після поразки у фіналі Ліги Європи
Бруну Фернандеш
x.com/ManUtd

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш підтримав Рубена Аморіма після поразки від Тоттенгема у фіналі Ліги Європи сезону-2024/25.

Слова португальського фахівця цитує Abola.pt.

"Думаю, що Аморім – це той тренер, який потрібний тренер для Манчестер Юнайтед. Все ще вірю, що він найкращий тренер.

Клуб перебуває в такій ситуації, коли легко призначити нового тренера, бо команда не має результатів. Але я думаю, що Рубен – відповідний тренер", – сказав Фернандеш.

Зазначимо, що "шпори" здобули перемогу над Манчестер Юнайтед. Для лондонського клубу це перший трофей з 2008 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед встановив свій найгірший показник за поразками в сезоні за останній 51 рік.

Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморім

Бруну Фернандеш

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