Чудове почуття, – Джеймс оцінив перемогу Челсі в Лізі конференцій

Захисник лондонського Челсі Ріс Джеймс висловився про перемогу команди в Лізі конференцій – у фіналі "сині" розгромили Бетіс (4:1).

Емоції футболіста передає ESPN.

"Неймовірне почуття. Ми лише входили у матч протягом першого тайму та, на щастя, забили чотири голи у другій половині.

Коли ми розпочинали свою участь у Лізі конференцій, то розуміли, що маємо її виграти. Вже наступного року нас чекає Ліга чемпіонів", – розповів Джеймс.

У сезоні-2024/25 захисник зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість результативних передач.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі "сині" стали першим у світі клубом, який виграв усі три сучасні єврокубки. Хавбек Челсі Коул Палмер був визнаний гравцем матчу у фіналі Ліги конференцій.

Раніше підсумки матчі підбив півзахисник Бетіса Іско.