Чудове почуття, – Джеймс оцінив перемогу Челсі в Лізі конференцій
Захисник лондонського Челсі Ріс Джеймс висловився про перемогу команди в Лізі конференцій – у фіналі "сині" розгромили Бетіс (4:1).
Емоції футболіста передає ESPN.
"Неймовірне почуття. Ми лише входили у матч протягом першого тайму та, на щастя, забили чотири голи у другій половині.
Коли ми розпочинали свою участь у Лізі конференцій, то розуміли, що маємо її виграти. Вже наступного року нас чекає Ліга чемпіонів", – розповів Джеймс.
У сезоні-2024/25 захисник зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість результативних передач.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі "сині" стали першим у світі клубом, який виграв усі три сучасні єврокубки. Хавбек Челсі Коул Палмер був визнаний гравцем матчу у фіналі Ліги конференцій.
Раніше підсумки матчі підбив півзахисник Бетіса Іско.