Капітан Челсі вибув на тривалий термін через травму

Капітан Челсі Ріс Джеймс вибув на тривалий період через важку травму.

Про це повідомляє The Atheltic.

За інформацією джерела, правий захисник зазнав чергового пошкодження підколінного сухожилля. Через цю травму він пропустить декілька тижнів, зокрема матч-відповідь з ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Точні терміни відновлення 26-річного гравця наразі невідомі.

У березні Джеймс підписав з Челсі новий контракт. У поточному сезоні в його активі 35 матчів у всіх турнірах, в яких він записав на свій рахунок 2 голи та 6 асистів.

Напередодні Челсі отримав заборону на проведення трансферів на один рік.