Челсі продовжив контракт з Джеймсом

Капітан лондонського Челсі Ріс Джейм підписав нову угоду з клубом.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

Новий контракт 26-річного гравця буде розрахований до літа 2032 року, попередні спливав у 2028 році. Фінансові деталі не розголошуються.

Джеймс є вихованцем Челсі, дебютувавши за основну команду у 2019 році. У поточному сезоні в його активі 35 матчів у всіх турнірах, в яких він записав на свій рахунок 2 голи та 6 асистів.

Челсі наразі посідає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, а також продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, де у першому матчі 1/8 фіналу розгромно поступився на виїзді ПСЖ (2:5).

Свій наступний матч команда Ліама Росеньйора проведе 14 березня проти Ньюкасла у 30-му турі АПЛ.

Нагадаємо, нещодавно лондонський Челсі оштрафували на 150 тисяч фунтів стерлінгів (близько 203 тисяч доларів) через інцидент з пляшкою, що стався після домашньої поразки від Астон Вілли (1:2) у 18-му турі АПЛ.