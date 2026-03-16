Гранд АПЛ отримав умовну заборону на трансфери терміном на один рік

Челсі отримав заборону на проведення трансферів на один рік, а також має сплатити штраф на суму майже 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Санкції були накладені на клуб за порушення правил АПЛ щодо фінансової звітності. Йдеться про виплати агентам та іншим особам, які були проведені з 2011 до 2018 року, коли власником клубу був Роман Абрамович.

Ці транзакції не було відображено у звітності, яку клуб представив футбольним керівним органам на той час, а стало про це відомо, коли нові американські власники придбали Челсі у 2022 році. Представники клубу самостійно повідомили про порушення в АПЛ, Футбольну асоціацію Англії та УЄФА.

Таким чином, Челсі не зможе реєструвати нових гравців протягом року з відстрочкою на 2 роки (якщо протягом наступних двох років не буде порушень, то санкція не буде застосована).

Крім того, команда також матиме дев'ятимісячну заборону на реєстрацію футболістів клубної академії.

Напередодні повідомлялося, що юридична команда колишнього власника Челсі Романа Абрамовича готова оскаржувати передачу 2,35 млрд фунтів від продажу лондонського клубу Україні.