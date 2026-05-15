Скандальна нападниця Челсі покине клуб наприкінці сезону

Австралійська нападниця Челсі Сем Керр покине клуб після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

"Звісно, є трохи суму. Це означає залишити Челсі, залишити клуб, у якому я була так довго, залишити своїх партнерок по команді, залишити вболівальників. Але коли я згадую свою кар'єру в Челсі і те, що граю в останній раз, я просто відчуваю щастя. Щастя від того, що це сталося, і я дуже вдячна за те, що грала за цей клуб шість років і виграла стільки трофеїв, скільки ми могли. Єдине, що спадає мені на думку, – це спогади про всі щасливі моменти, веселі моменти, і просто почуття справжньої гордості", – ділиться емоціями Сем Карр.

У Керр контракт закінчується влітку цього року, клуб вирішив його не продовжувати.

Сем Керр у складі лондонського клубу провела 157 матчів, у яких забила 115 голів. До побиття рекорду найкращої бомбардирки "синіх" Френ Кірбі Сем не вистачає лише одного голу. Вона покидає команду у статусі п'ятиразової переможниці англійського чемпіонату, триразової володарки Кубку Англії та Кубку ліги, а також вона перемогла у Суперкубку Англії.

Нагадаємо, що минулого року Сем Керр потрапила у расистський скандал із поліцейським, який затримав її у нетверезому стані. Тоді повідомлялося, що вона назвала правоохоронця "тупим білим".