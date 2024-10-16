Капітан Челсі може змінити чемпіонат через велику кількість травм

Захисник і капітан Челсі Ріс Джеймс може перейти у клуб іспанської Ла Ліги або португальської Прімейри через сильну травматичність.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

За інформацією джерела, гравець замислися про зміну чемпіонату за рекомендацією свого фізіотерапевта, оскільки чемпіонати Португалії та Іспанії менш швидкі та активні за АПЛ. Зазначається, що футболістом вже цікавляться каталонська Барселона та лісабонська Бенфіка.

Нещодавно Джеймс відновився від травми, яку отримав ще влітку 2024 року під час передсезонного турне Челсі по США. В сезоні-2024/25 24-річний захисник досі не провів жодного офіційного матчу за лондонський клуб. Значну частину минулого сезону захисник збірної Англії також пропустив через травму.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що український вінгер "синіх" Михайло Мудрик може покинути Челсі і перейти до Марселя, який очолює Роберто Де Дзербі.