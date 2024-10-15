Капітан Челсі повністю відновився після травми

Захисник і капітан Челсі Ріс Джеймс повністю відновився після травми і вчора, 14 жовтня, повернувся до тренувань у загальній групі команди Енцо Марески.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Нагадаємо, Джеймс отримав травму підколінного сухожилля ще влітку під час передсезонного турне Челсі по США. В нинішньому сезоні 24-річний захисник досі не провів жодного офіційного матчу за лондонський клуб.

Про те, що незабаром Джеймс повернеться до повноцінних тренувань, повідомлялося ще минулого тижня. Значну частину минулого сезону захисник збірної Англії також пропустив через травму.

Вчора повідомлялося про те, що Михайло Мудрик може покинути Челсі і перейти до Марселя, який очолює Роберто Де Дзербі.