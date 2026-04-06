Барселона хоче оформити повноцінний трансфер захисника збірної Португалії

Каталонська Барселона прагне домовитись із саудівським Аль-Хіляль щодо повноцінного трансферу правого захисника Жоау Канселу.

Про це інформує Diario Sport.

Ініціатором цього є головний тренер "блаугранас" Гансі Флік, який у захваті від виступів португальського футболіста, якого вбачає у ролі гравця основи.

Нагадаємо, що Канселу повернувся у Каталонію у січні цього року та виступає за каталонців на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/26, у якому вже взяв участь у 13 матчах за Барселону (1 гол та 4 асисти).

Раніше Жоау вже грав за іспанський гранд в оренді у сезоні-2023/24. Сумарно за його спиною 55 зустрічей у футболці "блаугранас", у яких він забив 5 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

Контракт Канселу з Аль-Хіхяль розрахований до кінця червня 2027-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 9 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Барселона вже розпочала перемовини з Аль-Хіляль щодо трансферу флангового оборонця.

Водночас каталонський клуб готовий пожертвувати 22-річним лівим захисником Алехандро Бальде та готовий розглянути усі пропозиції щодо нього.