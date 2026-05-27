Захисник збірної Португалії готовий піти на фінансові жертви заради виступів за Барселону

Правий захисник Жоау Канселу прагне продовжити свої виступи за Барселону, за яку грає на правах оренди від середини січня 2026-го.

Про це інформує Sport.es.

Орендна угода каталонців із Аль-Хіляль щодо 31-річного флангового оборонця розрахована до 30 червня 2026 року.

Однак сам португалець хотів би залишитися у "блаугранас" ще на два сезони. Заради цього Канселу навіть готовий пожертвувати фінансовою стороною контракту.

Жоау вважає, що Барселона є найкращим місцем для його нинішніх виступів та не поспішає повертатись у саудівську команду, які належить його угода до кінця червня 2027-го.

Водночас Аль-Хіляль не хоче достроково розривати контракт із футболістом збірної Португалії. Саудівський клуб готовий розглянути пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 9 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Канселу вже грав за іспанський гранд в оренді у сезоні-2023/24. Сумарно за його спиною 65 зустрічей у футболці "блаугранас", у яких він забив 6 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

Сумарно у сезоні-2025/26 правий захисник відіграв 29 ігор (3 голи та 6 асистів). Разом із Барселоною Канселу став чемпіоном Іспанії-2026.

