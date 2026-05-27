Захисник збірної Португалії готовий піти на фінансові жертви заради виступів за Барселону

Софія Кулай — 27 травня 2026, 00:50
Жоау Канселу
Getty Images

Правий захисник Жоау Канселу прагне продовжити свої виступи за Барселону, за яку грає на правах оренди від середини січня 2026-го.

Про це інформує Sport.es.

Орендна угода каталонців із Аль-Хіляль щодо 31-річного флангового оборонця розрахована до 30 червня 2026 року.

Однак сам португалець хотів би залишитися у "блаугранас" ще на два сезони. Заради цього Канселу навіть готовий пожертвувати фінансовою стороною контракту.

Жоау вважає, що Барселона є найкращим місцем для його нинішніх виступів та не поспішає повертатись у саудівську команду, які належить його угода до кінця червня 2027-го.

Водночас Аль-Хіляль не хоче достроково розривати контракт із футболістом збірної Португалії. Саудівський клуб готовий розглянути пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 9 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Канселу вже грав за іспанський гранд в оренді у сезоні-2023/24. Сумарно за його спиною 65 зустрічей у футболці "блаугранас", у яких він забив 6 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

Сумарно у сезоні-2025/26 правий захисник відіграв 29 ігор (3 голи та 6 асистів). Разом із Барселоною Канселу став чемпіоном Іспанії-2026.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує продовжити оренду вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

