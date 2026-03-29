Барселона розпочала перемовини з Аль-Хілалем відносно викупу Канселу

Барселона розпочала перемовини з саудівським Аль-Хілалем відносно викупу контракту португальського правого захисника Жоау Канселу.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, сам футболіст наполягає на тому, щоб залишитись в каталонському клубі.

Наразі 31-річний гравець виступає за "блаугранас" на правах оренди з Аль-Хілаля, яка розрахована до 30 червня 2026-го.

Раніше Канселу вже виступав у Барселоні в сезоні-2023/24 на правах оренди з Манчестер Сіті.

Зазначимо, що в оренді фулбека був зацікавлений ще один його колишній клуб, міланський Інтер. Проте для самого португальця пріоритетом була саме Барселона.

Цього сезону Канселу забив 2 голи та віддав 6 асистів у 18 матчах на клубному рівні.