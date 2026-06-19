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Канада та Катар оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі В

Олексій Мурзак — 19 червня 2026, 00:16
Канада та Катар оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі В
FIFA

У п'ятницю, 19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи В, у якому між собою зіграють збірні Канади та Катару.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 1:00 за київським часом.

Канада: Крепо, Фужероль, Джонстон, Корнеліус, Лар'ї, Еуштакіу, Б'юкенен, Коне, Ахмед, Ларін, Девід

Катар: Абунада, Мігел, Лайє, Габер, Аль-Уї, Аль-Амін, Хухі, Мадібо, Едмілсон Жуніор, Афіф, Абдурісаг

В Україні поєдинок наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, у паралельній зустрічі квартеру збірна Швейцарії розгромила Боснію і Герцеговину.

У попередньому турі швейцарці розписали нічию з Катаром, а Боснія і Герцеговина не змогла перемогти Канаду.

Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Канади з футболу Збірна Катару з футболу

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