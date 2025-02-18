Камерунський легіонер Вереса переніс операцію перед стартом другої частини сезону УПЛ
20-річний камерунський півзахисник Вереса Самуель Нонго прооперували в Рівному.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст травмував коліно в одному із контрольних матчів зимових зборів у Туреччині. Наразі Нонго перебуває у лікарні, проте вже незабаром його випишуть.
Надалі на камерунця очікує процес реабілітації.
Нагадаємо, Нонго став гравцем Вереса у жовтні 2024 року. Цього сезону на його рахунку 4 матчі за рівненський колектив.
Напередодні "червоно-чорні" скасували контрольні матчі проти луганської Зорі та молдавського Петрокуба на зборах у Туреччині через значні фізичні навантаження та мікротравми частини футболістів.
У першому офіційному матчі після зимової перерви Верес зустрінеться з Кривбасом. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 за київським часом.