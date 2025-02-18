Камерунський легіонер Вереса переніс операцію перед стартом другої частини сезону УПЛ

20-річний камерунський півзахисник Вереса Самуель Нонго прооперували в Рівному.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст травмував коліно в одному із контрольних матчів зимових зборів у Туреччині. Наразі Нонго перебуває у лікарні, проте вже незабаром його випишуть.

Надалі на камерунця очікує процес реабілітації.

Нагадаємо, Нонго став гравцем Вереса у жовтні 2024 року. Цього сезону на його рахунку 4 матчі за рівненський колектив.

Напередодні "червоно-чорні" скасували контрольні матчі проти луганської Зорі та молдавського Петрокуба на зборах у Туреччині через значні фізичні навантаження та мікротравми частини футболістів.

У першому офіційному матчі після зимової перерви Верес зустрінеться з Кривбасом. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 за київським часом.