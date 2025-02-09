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Верес скасував два контрольні матчі на зборах у Туреччині

Олексій Мурзак — 9 лютого 2025, 16:50
Верес скасував два контрольні матчі на зборах у Туреччині
НК Верес

Верес скасував контрольні матчі проти луганської Зорі та молдавського Петрокуба.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Замість цих двох спарингів команда Олега Шандрука проведе один, зустрівшись 11 лютого з лідером другого дивізіону чемпіонату Румунії – Меркуря-Чуком.

Причиною скасування називають значні фізичні навантаження та мікротравми частини футболістів.

Раніше повідомлялося, що латвійський РФШ в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе спаринги з трьома клубами Української Прем'єр-ліги, серед яких є Верес. Матч запланований на 14 лютого.

Верес Чемпіонат України, УПЛ РФШ Зоря Луганськ

Верес

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