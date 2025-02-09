Верес скасував два контрольні матчі на зборах у Туреччині

Верес скасував контрольні матчі проти луганської Зорі та молдавського Петрокуба.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Замість цих двох спарингів команда Олега Шандрука проведе один, зустрівшись 11 лютого з лідером другого дивізіону чемпіонату Румунії – Меркуря-Чуком.

Причиною скасування називають значні фізичні навантаження та мікротравми частини футболістів.

Раніше повідомлялося, що латвійський РФШ в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе спаринги з трьома клубами Української Прем'єр-ліги, серед яких є Верес. Матч запланований на 14 лютого.