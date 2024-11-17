Шахтар та ще два клуби УПЛ взимку спробують підписати Калюжного – джерело

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний потрапив у сферу інтересів Шахтаря, Карпат та ЛНЗ.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

В донецькому клубі думка стосовно підписання Калюжного розділилася навпіл – спортивний директор Дарійо Срна хоче його підписати вже взимку, однак проти трансферу виступає генеральний директор Сергій Палкін.

Але конфліктом, за інформацією журналіста, це важко назвати.

"Вирішувати, ймовірно, буде, Маріно Пушич. Ймовірно, він прислухається Срни, який привів його в клуб. Ймовірність, що Шахтар взимку підпише Калюжного існує", – зазначив Бурбас.

Водночас Карпати влітку пропонували за хавбека 200 000 євро – за рік до спливу його контракту, однак Олександрія оцінила Калюжного в 700 тисяч. Львів’яни відповіли, що повернуться до цього питання взимку, коли зможуть вести з гравцем переговори щодо переходу на правах вільного агента.

Олександрія також хоче зберегти Калюжного і погодилася на висунуті Іваном умови нового контракту, але сам хавбек взяв паузу до січня-лютого і не готовий давати відповідь клубу з приводу свого майбутнього

Також гравцем цікавиться ЛНЗ.

У поточному сезоні Калюжний забив 1 гол у 12 матчах Української Прем'єр-ліги. Нагадаємо, півзахисник дебютував за збірну України, вийшовши у стартовому складі на переможний матч проти Грузії. За кілька днів після того 26-річний опорник зіграв і проти Чехії – вийшов на заміну замість Тараса Степаненка. Після гри вболівальники визнали його та Анатолія Трубіна "Левом матчу".