Мілан драматично втратив перемогу над Кальярі: огляд матчу Серії А
x.com/acmilan
У межах 12 туру італійської Серії А Кальярі вдома розписав мирову з Міланом.
Огляд матчу
Господарі вирвали нічию на 89-й хвилині завдяки другому м'ячу Габріеля Дзаппи. У Мілана дубль оформив Рафаель Леау, ще один го в активі Теммі Абрагама.
Наразі "россонері" з 18 балами посідають сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії, Кальярі з 10 очками йде 16-м.
Чемпіонат Італії – Серія А
12 тур, 9 листопада
Голи: 1:0 – 2 Дзортеа, 1:1 – 15 Леау, 1:2 – 40 Леау, 2:2 – 53 Дзаппа, 2:3 – 69 Ебрагам, 3:3 – 89 Дзаппа
Нагадаємо, напередодні 12 тур розпочався з бойової нічиєї між Лечче та Емполі.