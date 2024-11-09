Мілан драматично втратив перемогу над Кальярі: огляд матчу Серії А

У межах 12 туру італійської Серії А Кальярі вдома розписав мирову з Міланом.

Огляд матчу

Господарі вирвали нічию на 89-й хвилині завдяки другому м'ячу Габріеля Дзаппи. У Мілана дубль оформив Рафаель Леау, ще один го в активі Теммі Абрагама.

Наразі "россонері" з 18 балами посідають сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії, Кальярі з 10 очками йде 16-м.

Чемпіонат Італії – Серія А

12 тур, 9 листопада

Кальярі – Мілан 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 2 Дзортеа, 1:1 – 15 Леау, 1:2 – 40 Леау, 2:2 – 53 Дзаппа, 2:3 – 69 Ебрагам, 3:3 – 89 Дзаппа

Нагадаємо, напередодні 12 тур розпочався з бойової нічиєї між Лечче та Емполі.