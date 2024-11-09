Мілан втратив перемогу над Кальярі у 12 турі Серії А

Сьогодні, 9 листопада, відбулися матчі 12 туру італійської Серії А.

У стартовій грі дня Парма на виїзді обіграла Венецію з рахунком 2:1. На гол Ганса Кавільї гості відповіли влучними ударами Емануеле Валері та Анж-Йоан Бонні.

Мілан у гостях з дублем Рафаеля Леау та голом Темм Ебрагама не зміг переграти Кальярі. Гра завершилась з рахунком 3:3. Господарі вирвали нічию на 89-й хвилині завдяки другому м'ячу Габріеля Дзаппи, ще один результативний удар в активі Надіра Дзортеа.

Чемпіонат Італії – Серія А

12 тур, 9 листопада

Венеція – Парма 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Ніколуссі, 1:1 – 17 Валері, 1:2 – 68 Бонні

Кальярі – Мілан 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 2 Дзортеа, 1:1 – 15 Леау, 1:2 – 40 Леау, 2:2 – 53 Дзаппа, 2:3 – 69 Ебрагам, 3:3 – 89 Дзаппа

Ігровий день завершиться туринським дербі

21:45 Ювентус – Торіно

Нагадаємо, напередодні 12 тур розпочався з бойової нічиєї між Лечче та Емполі.