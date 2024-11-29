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Кальярі мінімально переміг Верону та перервав затяжну серію без перемог

Ігор Чернявський — 29 листопада 2024, 23:55
Кальярі мінімально переміг Верону та перервав затяжну серію без перемог
Серія А

Кальярі здобув мінімальну перемогу над Вероною у 14 турі італійської Серії А.

Матч завершився з рахунком 1:0. Три очки сардинцям приніс єдиний гол Роберто Пікколі за 15 хвилин до кінця основного часу.

Кальярі переміг уперше з 20 жовтня. Відтоді команда Давіде Ніколи провела 5 матчів, у яких зазнала трьох поразок та двічі зіграла внічию.

Чемпіонат Італії – Серія А
14 тур, 29 листопада

Кальярі – Верона 1:0 (0:0)

Гол: Пікколі 75

Завдяки цій перемозі Кальярі піднявся на 12 місце в турнірній таблиці. Верона залишилася 16-ю.

Нагадаємо, в попередньому турі "грифони" зазнали нищівної поразки від Інтера, а сардинці на останніх хвилин вирвали нічию в матчі проти Дженоа.

Верона Кальярі Чемпіонат Італії, Серія А

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