Кальярі мінімально переміг Верону та перервав затяжну серію без перемог

Кальярі здобув мінімальну перемогу над Вероною у 14 турі італійської Серії А.

Матч завершився з рахунком 1:0. Три очки сардинцям приніс єдиний гол Роберто Пікколі за 15 хвилин до кінця основного часу.

Кальярі переміг уперше з 20 жовтня. Відтоді команда Давіде Ніколи провела 5 матчів, у яких зазнала трьох поразок та двічі зіграла внічию.

Чемпіонат Італії – Серія А

14 тур, 29 листопада

Кальярі – Верона 1:0 (0:0)

Гол: Пікколі 75

Завдяки цій перемозі Кальярі піднявся на 12 місце в турнірній таблиці. Верона залишилася 16-ю.

Нагадаємо, в попередньому турі "грифони" зазнали нищівної поразки від Інтера, а сардинці на останніх хвилин вирвали нічию в матчі проти Дженоа.