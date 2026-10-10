Інтер за тайм розгромив Парму, Дженоа здолала Фіорентину у 6 турі Серії А

У суботу, 10 жовтня, низкою матчів розпочався шостий тур Серії А сезону-2026/27.

У першому матчі ігрового дня між собою зійшлися Дженоа та Фіорентина. "Грифони" встановили солідну перевагу вже у першому таймі завдяки голам Осмаїча та Мессіаса. На 73-й хвилині Васкес зрізав м'яч у власні ворота, проте цей курйоз не врятував "фіалок" від поразки.

Інтер здобув перемогу над Пармою за підсумками першої 45-хвилинки. Першим відзначився Сучич. Згодом досвідчений Чалханоглу реалізував пенальті, а Тюрам з передачі Мхітаряна встановив фінальний результат поєдинку вже на 31-й хвилині.

Чемпіонат Італії – Серія А

6 тур, 10 жовтня

Дженоа – Фіорентина – 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Осмаїч, 2:0 – 15 Мессіас, 2:1 – 73 Васкес (аг)

Інтер – Парма – 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 13 Сучич, 2:0 – 18 Чалханоглу (пен.), 3:0 – 31 Тюрам

Ще один матч ігрового дня розпочнеться о 21:45 за київським часом: Наполі вдома прийматиме Фрозіноне.

Нагадаємо, що у заключних матчах 5-го туру Мілан впевнено здолав Лечче, а Ювентус переграв Аталанту.