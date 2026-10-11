Комо в більшості не зумів обіграти Рому в 6 турі Серії А
Недільний ігровий день шостого туру Серії А сезону-2026/27 розпочався із центрального матчу туру, в якому зійшлися два учасники Ліги чемпіонів – Комо приймав Рому.
Попри те, що майже весь другий тайм Комо провів у більшості (пряму червону картку на 53 хвилині отримав лідер атак Роми, нідерландець Доніелл Мален), розмочити ворота Роми команда Сеска Фабрегаса так і не зуміла – матч завершився внічию 0:0.
Чемпіонат Італії – Серія А
6 тур, 11 жовтня
Комо – Рома – 0:0 (0:0)
Вилучення: 53 Мален (Рома)
Також 11 жовтня відбудуться ще чотири матчі в рамках 6 туру Серії А:
- 16:00 Лаціо – Монца
- 16:00 Лечче – Болонья
- 19:00 Сассуоло – Мілан
- 21:45 Кальярі – Ювентус
Напередодні розгромні перемоги здобули Інтер і Наполі.