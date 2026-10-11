Комо в більшості не зумів обіграти Рому в 6 турі Серії А

Недільний ігровий день шостого туру Серії А сезону-2026/27 розпочався із центрального матчу туру, в якому зійшлися два учасники Ліги чемпіонів – Комо приймав Рому.

Попри те, що майже весь другий тайм Комо провів у більшості (пряму червону картку на 53 хвилині отримав лідер атак Роми, нідерландець Доніелл Мален), розмочити ворота Роми команда Сеска Фабрегаса так і не зуміла – матч завершився внічию 0:0.

Чемпіонат Італії – Серія А

6 тур, 11 жовтня

Комо – Рома – 0:0 (0:0)

Вилучення: 53 Мален (Рома)

Також 11 жовтня відбудуться ще чотири матчі в рамках 6 туру Серії А:

16:00 Лаціо – Монца

16:00 Лечче – Болонья

19:00 Сассуоло – Мілан

21:45 Кальярі – Ювентус

Напередодні розгромні перемоги здобули Інтер і Наполі.