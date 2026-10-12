Аталанта завдяки дублю Крстовича здолала Венецію у 6 турі Серії А

У понеділок, 12 жовтня, продовжилась програма шостого туру Серії А сезону-2026/27.

У першому матчі ігрового дня зійшлися Аталанта та Венеція. Відкрив лік забитим м'ячам Кессьє на 4-й хвилині. Згодом Крстович оформив дубль, подарувавши "Богині" солідний гандикап у рахунку.

Гості відповіли голом від Ено, але на фінальний результат матчу це не вплинуло, оскільки більше жоден гравець не забивав. Ельмас отримав вилучення наприкінці гри.

Чемпіонат Італії – Серія А

6 тур, 12 жовтня

Аталанта – Венеція – 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 4 Кессьє, 2:0 – 6 Крстович, 3:0 – 30 Крстович, 3:1 – 37 Ено

Вилучення: Ельмас 89 (Аталанта)

Ще один матч в італійській першості розпочнеться о 21:45 за київським часом: Торіно на власному полі прийматиме Удінезе.

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Нагадаємо, що у попередніх матчах 6-го туру Ювентус розписав мирову із Кальярі, а Болонья без Довбика обіграла Лечче