Євро-2024 U-19 з футболу: календар та результати
З 15 по 28 липня на трьох стадіонах Північної Ірландії проходить чемпіонат Європи 2024 з футболу U-19. У юнацькій континентальній першості беруть участь вісім збірних: сім, що пройшли сито кваліфікації, а також господарка турніру.
Збірна України потрапила в групу А разом із командами Італії, Норвегії та Північної Ірландії. На груповому етапі відбудеться три тури — по одному поєдинку проти кожного суперника.
У півфінал юнацького Євро-2024 вийдуть переможець групи й команда, що посяде друге місце. Третє місце також має значення: його володар зіграє у плейоф за право виступити на чемпіонаті світу U-20 у наступному році.
Група A
15 липня
17:30 | Італія — Норвегія 2:1
21:00 | Північна Ірландія — Україна 0:0
18 липня
17:30 | Норвегія — Україна
21:00 | Північна Ірландія — Італія
21 липня
21:00 | Норвегія — Північна Ірландія
21:00 | Україна — Італія
Турнірна таблиця
1. Італія (3 очки)
2. Україна (1 очко)
3. Північна Ірландія (1 очко)
4. Норвегія (0 очок)
Група B
16 липня
17:30 | Данія — Іспанія
21:00 | Франція — Туреччина
19 липня
17:30 | Данія — Франція
21:00 | Туреччина — Іспанія
22 липня
21:00 | Туреччина — Данія
21:00 | Іспанія — Франція
Турнірна таблиця
1. Туреччина
2. Данія
3. Іспанія
4. Франція.