Євро-2024 U-19 з футболу: календар та результати

З 15 по 28 липня на трьох стадіонах Північної Ірландії проходить чемпіонат Європи 2024 з футболу U-19. У юнацькій континентальній першості беруть участь вісім збірних: сім, що пройшли сито кваліфікації, а також господарка турніру.

Збірна України потрапила в групу А разом із командами Італії, Норвегії та Північної Ірландії. На груповому етапі відбудеться три тури — по одному поєдинку проти кожного суперника.

У півфінал юнацького Євро-2024 вийдуть переможець групи й команда, що посяде друге місце. Третє місце також має значення: його володар зіграє у плейоф за право виступити на чемпіонаті світу U-20 у наступному році.

Група A

15 липня

17:30 | Італія — Норвегія 2:1

21:00 | Північна Ірландія — Україна 0:0

18 липня

17:30 | Норвегія — Україна

21:00 | Північна Ірландія — Італія

21 липня

21:00 | Норвегія — Північна Ірландія

21:00 | Україна — Італія

Турнірна таблиця

1. Італія (3 очки)

2. Україна (1 очко)

3. Північна Ірландія (1 очко)

4. Норвегія (0 очок)

Група B

16 липня

17:30 | Данія — Іспанія

21:00 | Франція — Туреччина

19 липня

17:30 | Данія — Франція

21:00 | Туреччина — Іспанія

22 липня

21:00 | Туреччина — Данія

21:00 | Іспанія — Франція

Турнірна таблиця

1. Туреччина

2. Данія

3. Іспанія

4. Франція.