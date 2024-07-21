Україна U-19 перемогла Італію та вийшла у півфінал Євро-2024

Збірна України U-19 перемогла чинного чемпіона Італію в останньому 3 турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Вже на 8 хвилині матчу 18-річний футболіст Металіста Геннадій Синчук скористався помилкою суперника та прекрасним ударом переправив м'яч у ворота.

Проте на 34 хвилині суперники зрівняли рахунок після штрафного удару. Томмазо Ебоне у дотик проштовхнув м'яч повз Владислава Крапивцова після закидання зі штрафного. А на початку другого тайму Італія вже вийшла вперед — відзначився Марко Романо.

Підопічні Дмитра Михайленка відповіли майже одразу. Українці перехопили м'яч на чужій половині поля та вивели Данила Кревсуна на ударну позицію, той не пробачив. А на 72 хвилині матчу українці заробили пенальті та вилучення для суперників. 11-метровий удар реалізував Матвій Пономаренко.

Збірна України набрала 5 очок та посіла друге місце у групі A, поступившись лише Італії, у якої 6 балів. Це означає, що українці вийшли у півфінал та вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія

Груповий етап, група A

Третій тур, 21 липня

Україна — Італія 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Синчук, 1:1 - 34 Ебоне, 1:2 - 52 Романо, 2:2 - 54 Кревсун, 3:2 - 75 Пономаренко.

Україна U-19: Крапивцов, Михавко, Єрмачков, Мельниченко, Гусєв, Ващенко (Обіная 89), Маткевич, Хаджиєв (Цуканов 90+2), Кревсун, Синчук (Тутєров 89), Пономаренко.

Італія U-19: Магро, Паньюкко, К'яродія (Мане 64), Корраді, Маньї, Ді Манджо, Хардер (Ліпані 69), Романо, Ангеле (Пафунді 69), Сіа (Бартезагі 75), Ебоне.

Попередження: Ващенко 33, Пономаренко 42, Маткевич 90 (пропускають наступний матч), Михавко 49 — Корраді 31, Корраді 73

Вилучення: Корраді 73 (друга жовта).

Зазначимо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, а в другому не змогли обіграти Норвегію U-19. Своєю чергою збірна Італії достроково виграла групу A.