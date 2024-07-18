Без голів, але з шансами на плейоф: Україна розділила очки з Норвегією на юнацькому Євро-2024

У Белфасті (Північна Ірландія) на стадіоні "Сів'ю" відбувся матч другого туру групового етапу чемпіонату Європи 2024 з футболу серед команд до 19 років, у якому зустрілися збірні Норвегії та України.

У першому таймі норвежці домінували на футбольному полі, проте на перерву суперники пішли за нулів на табло. В другому таймі вже й "синьо-жовті" мали моменти, але м'яч у ворота жодної з команд так і не потрапив.

Команда Дмитра Михайленка другий поєдинок поспіль завершує в безгольову нічию. У стартовому турі турніру українці розділили очки з Північною Ірландією (0:0).

Наразі Україна, маючи два очки в активі, посідає друге місце в турнірній таблиці групи A, однак Північна Ірландія та Італія ще не зіграли між собою очну зустріч другого туру.

У завершальному третьому турі "синьо-жовті" протистоятимуть саме італійцям, у яких три очки завдяки перемозі над норвежцями (2:1) у попередньому поєдинку.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія

Груповий етап, другий тур. 18 липня

Норвегія U-19 — Україна U-19 0:0

Норвегія U-19: Берсгейм — Андресен, Гольтен, Гарам (Рестен, 79), Лофтеснес-Б’юне — Гелланн — Еустбе (Банг-Кіттільсен,, 68), Гранос, Гернес (Браут, 68), Кілен — Фарос (Гонстад, 68).

Україна U-19: Крапивцов — Огарков (Єрмачков, 21), Михавко, Мельниченко, Гусєв — Ващенко — Маткевич, Кревсун, Гаджиєв, Тутєров (Шевченко, 62) — Пономаренко (Богданов, 62).

Додамо, що команди, які посядуть перше та друге місця в групі, вийдуть у півфінал чемпіонату Європи. Третє місце припинить боротьбу на турнірі, але, на відміну від четвертого, зможе поборотися за путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році.