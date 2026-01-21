Астон Вілла втратила капітана та основного голкіпера на матч Ліги Європи

У виїзному поєдинку Ліги Європи проти турецького Фенербахче тренерський штаб Астон Вілли не зможе розраховувати на низку ключових виконавців, включно з капітаном команди та основним голкіпером.

Про це повідомляє BBC.

Капітан команди Джон Макгінн зазнав ушкодження коліна в матчі 22-го туру проти Евертона і вибув на невизначений термін.

"Ми очікуємо на висновки лікарів. Це може зайняти кілька тижнів або менше, все залежить від динаміки відновлення", – повідомив головний тренер Унаї Емері.

Також до Туреччини не полетіли основний голкіпер команди Еміліано Мартінес, який має проблеми з литковим м'язом, та півзахисник Бубакар Камара, що травмував коліно у грі з Тоттенгемом. За повідомленнями джерела, останній може пропустити залишок сезону, хоча офіційної заяви клубу щодо цього поки немає. Окрім них, поза складом через ушкодження залишаються Аліссон та Росс Барклі.

Водночас півзахисник Амаду Онана відновився після травми підколінного сухожилля і готовий взяти участь у матчі.

Зауважимо, що наразі Вілла посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги Європи.

Нагадаємо раніше з'явилась інформація, що "леви" працюють над підписанням англійського форварда Теммі Абрагама.