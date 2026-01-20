Астон Вілла працює над трансфером Абрагама

Українська правда
Олександр Булава — 20 січня 2026, 18:49
Астон Вілла працює над підписанням англійського форварда Теммі Абрагама.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Британці просунулись у переговорах з представниками турецького колективу. Нападник на правах оренди виступає за Бешикташ, а його права належать Ромі.

З гравцем вже узгоджені умови особистого контракту, який буде розрахований до літа 2030 року.

Зазначається, що переговори між клубами просуваються швидко, але ще не завершені.

Абрагам вже виступав за Астон Віллу під час оренди з Челсі в сезоні-2018/19, коли допоміг клубу вийти в АПЛ. Цього сезону він забив 12 голів та віддав 3 асисти у 24 матчах в усіх турнірах.

Напередодні Англійська Прем'єр-ліга назвала Унаї Емері найкращим тренером місяця за підсумками грудня.

