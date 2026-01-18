Вулвергемптон відібрав очки у Ньюкасла, Евертон з Миколенком переграв Астон Віллу в 22-му турі АПЛ
Сьогодні, 18 січня, відбулися чергові матчі 22-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону-2025/26.
У стартовій грі дня аутсайдер АПЛ Вулвергемптон зумів сенсаційно відібрати очки у Ньюкасла. Команди завершили гру нульовою нічиєю.
Пізніше відбувся заключний матч ігрового дня, в якому Евертон на виїзді переміг Астон Віллу. Перемогу гостям приніс гол Баррі на 59-й хвилині зустрічі. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочав гру в стартовому складі та провів повний матч.
Перемога дозволила Евертону набрати 32 бали та піднятися на 10-ту сходинку турнірної таблиці, Астон Вілла, попри поразку, із 43-ма балами зберегла за собою третій рядок.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
22 тур, 18 січня
Вулвергемптон – Ньюкасл Юнайтед 0:0
Астон Вілла – Евертон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 59 Баррі
Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед сенсаційно виграв дербі проти Манчестер Сіті, Ліверпуль втратив бали з Бернлі, а також Арсенал не зміг переграти Ноттінгем Олександра Зінченка.