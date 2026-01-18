Українська правда
Вулвергемптон відібрав очки у Ньюкасла, Евертон з Миколенком переграв Астон Віллу в 22-му турі АПЛ

Микола Дендак, Олексій Мурзак — 18 січня 2026, 20:25
Сьогодні, 18 січня, відбулися чергові матчі 22-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону-2025/26.

У стартовій грі дня аутсайдер АПЛ Вулвергемптон зумів сенсаційно відібрати очки у Ньюкасла. Команди завершили гру нульовою нічиєю.

Пізніше відбувся заключний матч ігрового дня, в якому Евертон на виїзді переміг Астон Віллу. Перемогу гостям приніс гол Баррі на 59-й хвилині зустрічі.  Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочав гру в стартовому складі та провів повний матч.

Перемога дозволила Евертону набрати 32 бали та піднятися на 10-ту сходинку турнірної таблиці, Астон Вілла, попри поразку, із 43-ма балами зберегла за собою третій рядок. 

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
22 тур, 18 січня

Вулвергемптон – Ньюкасл Юнайтед 0:0

Астон Вілла – Евертон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 59 Баррі

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед сенсаційно виграв дербі проти Манчестер Сіті, Ліверпуль втратив бали з Бернлі, а також Арсенал не зміг переграти Ноттінгем Олександра Зінченка.

