23-річний півзахисник залишив розташування збірної Англії через травму

23-річний півзахисник Борнмута Алекс Скотт вимушений був залишити розтушування збірної Англії після матчу з Хорватією у 3-му турі Ліги націй внаслідок ушкодження чотириголового м'яза.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, гравцеві ще не поставили точного діагнозу. Утім, існують підозри, що через цю травму футболіст може пропустити близько двох-трьох місяців. Скотт вже повертається до розташування клубу.

Таким чином, 23-річний хавбек не допоможе своїй команді у матчі проти Чехії 6 жовтня та ймовірно не зіграє у поєдинках з Хорватією 12 листопада та Іспанією 15 листопада. Усі ці матчі відбудуться о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що Скотт зіграв дебютну гру у складі "Трьох левів" у першій зустрічі у 2-му турі Ліги націй проти Чехії (2:0), провівши на полі 20 хвилин. А наступну гру проти Хорватії (7:0) розпочав зі стартових хвилин, проте вже на 70-й хвилині його замінили.

Додамо, що Скотт доєднався до Борнмуту влітку 2023 року, перейшовши з Бристоль Сіті. З того часу провів у футболці "вишень" 95 матчів, у яких відзначився 7 голами та 7 асистами. Разом з українським центрбеком Іллею Забарним провів на полі 43 поєдинки.

Нагадаємо, що Скотт – не єдиний гравець, який напередодні покинув команду Томаса Тухеля через ушкодження. Раніше з цих причин покинув збірну захисник Манчестер Сіті Ніко О'Райлі.