Захисник Сіті залишив розташування збірної Англії

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель зіткнувся з кадровими змінами в команді перед найближчими матчами.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Лівий захисник Ніко О'Райлі через пошкодження достроково залишив розташування збірної та повернувся до Манчестер Сіті на медобстеження. Раніше він відіграв повний матч проти Іспанії з асистом на Гаррі Кейна, але не потрапив до заявки на Чехію.

Водночас захисник Езрі Конса відновився після травми, провів повноцінне тренування і має зіграти проти Хорватії. Через втрату О'Райлі тренерський штаб шукає варіанти на правому фланзі.

Нагадаємо, що в останньому матчі англійці перемогли Чехію з рахунком 2:0 завдяки голам після вилучення суперника на 25-й хвилині. Попереду на команду чекають виїзний поєдинок проти Хорватії (3 жовтня) та домашня гра з Чехією (6 жовтня).

Напередодні повідомлялося, що вундеркінд із Ліверпуля став третім наймолодшим футболістом, який зіграв за збірну Англії в офіційному матчі.