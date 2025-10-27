Кабаєв: Ми дивимось та читаємо усе, що про нас кажуть

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв поділився думками після перемоги над Кривбасом в матчі чемпіонату України.

Слова футболіста передає пресслужба "біло-синіх".

"Перемога – це головне. Звісно, коли ти виграєш, коли є якість гри – це супер. Сьогодні була необхідна якість, щоправда, не завжди, але її вже було помітно. Ми перемогли важку команду для нас, такі матчі завжди непрості. Сьогодні рахунок після першого тайму 3:0 показує, що наша реакція на попередні п’ять ігор чемпіонату, у яких ми втратили багато очок, була правильною, як і на невдалу гру з Самсунспором у Туреччині.

Ми з Піхальонком говорили, що, як раніше – вийти в футбольчик пограти, перемогти на класі, як показало життя, вже не працює. Потрібно виходити грати у чоловічий футбол. Спочатку навіть не лише не припустити, а вигравати мікродуелі у захисті, у центрі поля. А моментів у нас завжди багато", – розповів Кабаєв.

Також хавбек висловився про критику команди в інтернеті на тлі нещодавньої серії без перемог.

"Треба виправляти в цю ситуацію. Ми дивимося і читаємо, що про нас кажуть, визнаємо, що це заслужено. Ми ж не дурники, усе розуміємо, тверезо дивимося на цю ситуацію. Але є, що є. Хочеться не словами, а ділом, своєю грою дати відповідь усім критикам, бо це зачіпає", – резюмував Кабаєв.

У наступних матчах суперником Динамо стане Шахтар – гра 1/8 фіналу Кубку України відбудеться 29 жовтня, а 11-го туру УПЛ – 2 листопада.

