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Полісся не змогло підписати двох легіонерів, а від послуг третього відмовилося

Олексій Мурзак — 19 червня 2026, 19:27
Полісся не змогло підписати двох легіонерів, а від послуг третього відмовилося
Андрусв Араухо
ФК Кривбас

Полісся не змогло фіналізувати трансфер іспанського півзахисника Хосе Вільяра.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, сторони не узгодили особисті умови перебування у клубі 23-річного гравця Альбасете.

Також додається, що паралельно Полісся серйозно цікавилося опорником Аустрії Бабукарром Баррі, однак 25-річний гамбієць поки не виявляє ентузіазму стосовно переїзду в Україну.

Водночас від кандидатури Андрусва Араухо з Кривбасу в Поліссі також відмовилися, тож клуб продовжує шукати опорного півзахисника.

Напередодні визначилася дата та місце проведення матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям та Копенгагеном.

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